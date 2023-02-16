Sercan Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sercan Uslu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sercan Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sercan Uslu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sercan Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sercan Uslu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sercan Uslu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sercan Uslu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sercan Uslu 21 Eylül 1993 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sercan Uslu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sercan Uslu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sercan Uslu'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sercan Uslu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sercan.uslu/

Sercan Usluboyu ve yaşı kaç

Sercan Uslu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sercan Uslu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Sercan Uslu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sercan Uslu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kocaelispor

20 Ağu 2014 yılında Kahramanmaraş

30 Ocak 2015 yılında Kocaelispor

2 Şubat 2015 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2015 yılında Kocaelispor

16 Temmuz 2015 yılında Kırıkhanspor

1 Temmuz 2017 yılında Bayrampaşa

27 Temmuz 2019 yılında Bld Derince

12 Ocak 2023 yılında Artvin Hopaspor

Sercan Uslu kimdir

Sercan Uslu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sercan Uslu şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kocaeli Demirspor

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Sercan Uslu nereli

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