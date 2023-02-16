Caner Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Solmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caner Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caner Solmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Caner Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Solmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caner Solmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caner Solmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caner Solmaz 9 Temmuz 1992 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caner Solmaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caner Solmaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caner Solmaz'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caner Solmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/canersolma.z/

Caner Solmazboyu ve yaşı kaç

Caner Solmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caner Solmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Caner Solmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caner Solmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2006 yılında Merinosspor Alt

14 Ekim 2009 yılında Oyak Renault Alt

14 Ekim 2011 yılında Balçova Belediye

20 Eylül 2013 yılında Gümüşordu Spor

7 Ocak 2014 yılında Sancaktepe Bld

14 Ağu 2018 yılında Utaş Uşakspor

12 Temmuz 2019 yılında Afyonspor

15 Ocak 2020 yılında BB Bodrumspor

12 Eylül 2020 yılında İnegölspor

4 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2022 yılında Tepecik Spor

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Artvin Hopaspor

Caner Solmaz kimdir

Caner Solmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caner Solmaz şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bursaspor, Bursa Merinosspor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Caner Solmaz nereli

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