Murat Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Ulusoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Ulusoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Ulusoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Ulusoy 22 Haziran 1998 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Ulusoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Ulusoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Ulusoy'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Murat Ulusoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muratulusoy8/

Murat Ulusoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Ulusoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murat Ulusoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Ulusoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2018 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2018 yılında Konyaspor U21

28 Eylül 2018 yılında Sarayönü Bld

16 Ocak 2019 yılında C. Kılıçarslan

19 Eylül 2019 yılında E. Sultanhanı

16 Mart 2021 yılında Aliağa FK

29 Temmuz 2021 yılında Şile Yıldızspor

19 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Murat Ulusoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Ulusoy şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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