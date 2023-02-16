Bilal Cebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Cebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bilal Cebi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bilal Cebi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bilal Cebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Cebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Cebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Cebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Cebi 27 Nisan 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Çebi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Cebi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bilal Cebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Cebi'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Cebi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bilalcebi10/

Bilal Cebiboyu ve yaşı kaç

Bilal Cebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Cebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Bilal Cebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Cebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Araklıspor

24 Ağu 2012 yılında Trabzon Kanuni

16 Ocak 2014 yılında Arsinspor

30 Haziran 2014 yılında T. Akçaabat FK

12 Ocak 2015 yılında İstanbulspor

18 Ağu 2015 yılında Yomra Spor

22 Temmuz 2016 yılında Denizli Futbol A

3 Şubat 2017 yılında Araklı 1961

21 Eylül 2017 yılında Artvin Hopaspor

28 Ağu 2018 yılında Yomra Spor

7 Ocak 2019 yılında Artvin Hopaspor

14 Eylül 2020 yılında Arhavi Spor

26 Ocak 2021 yılında Isparta 32 Spor

1 Temmuz 2021 yılında Artvin Hopaspor

Bilal Cebi kimdir

Bilal Cebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Cebi şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Bilal Cebi nereli

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