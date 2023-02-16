Muhammet Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Kalkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammet Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammet Kalkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammet Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Kalkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Kalkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Kalkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Kalkan 18 Ağu 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Emre Kalkan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Kalkan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini samba-sports agency yapmaktadır. Muhammet Kalkan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Kalkan'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Kalkanboyu ve yaşı kaç

Muhammet Kalkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Kalkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammet Kalkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Kalkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2010 yılında Ç. Rizespor Alt

1 Temmuz 2012 yılında Ç. Rizespor U21

5 Eylül 2013 yılında Ofspor

30 Haziran 2014 yılında Ç. Rizespor U21

26 Ağu 2014 yılında Ofspor

30 Haziran 2015 yılında Ç. Rizespor U21

20 Ağu 2015 yılında Pazarspor

30 Haziran 2016 yılında Ç. Rizespor U21

13 Ağu 2016 yılında Etimesgut Bld

1 Eylül 2020 yılında Ofspor

21 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Muhammet Kalkan kimdir

Muhammet Kalkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Kalkan şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kozyatagi Idmanyurduspor (2005), Cekmeköyspor (2008-2009), Anadolu Üsküdar 1908 Spor (2009-2010), Caykur Rizespor (2010-2012)

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Muhammet Kalkan nereli

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