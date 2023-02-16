Arif Cilak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arif Cilak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arif Cilak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arif Cilak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arif Cilak 15 Kasım 1993 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arif Cılak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arif Cilak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arif Cilak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arif Cilak'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arif Cilak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arifcilak/

Arif Cilak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arif Cilak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arif Cilak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arif Cilak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2011 yılında Karşıyaka U21

7 Ağu 2013 yılında Karşıyaka

23 Ağu 2013 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2014 yılında Karşıyaka

2 Temmuz 2014 yılında Çine Madranspor

30 Haziran 2015 yılında Karşıyaka

31 Ağu 2015 yılında Çine Madranspor

30 Haziran 2016 yılında Karşıyaka

9 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

20 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Arif Cilak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arif Cilak şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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