Emre Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Turan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Turan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Turan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Turan 28 Ağu 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Turan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marco Kirdemir yapmaktadır. Emre Turan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Turan'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Turan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emreturan15/

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Emre Turan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Turan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emre Turan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Turan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2013 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U21

23 Ocak 2017 yılında HEASK

9 Ağu 2019 yılında 24 Erzincanspor

10 Eylül 2020 yılında E. Erokspor

13 Ocak 2021 yılında Ofspor

21 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Emre Turan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Turan şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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