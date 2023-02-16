Eray Pazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Pazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Pazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Pazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Pazar 4 Mayıs 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Pazar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eray Pazar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eray Pazar'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eray Pazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eraypazar9/

Eray Pazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Pazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eray Pazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Pazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Artvin Hopaspor

30 Haziran 2021 yılında E. Erokspor

2 Şubat 2022 yılında Somaspor

26 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Eray Pazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Pazar şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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