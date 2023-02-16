Bedirhan Kolkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bedirhan Kolkoparan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bedirhan Kolkoparan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bedirhan Kolkoparan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bedirhan Kolkoparan 6 Ocak 2003 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bedirhan Kolkoparan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Bedirhan Kolkoparan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bedirhan Kolkoparan'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bedirhan Kolkoparan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bedirhan Kolkoparan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bedirhan Kolkoparan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bedirhan Kolkoparan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Balıkesirspor

12 Ocak 2023 yılında Artvin Hopaspor

Bedirhan Kolkoparan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bedirhan Kolkoparan şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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