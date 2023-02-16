Yusuf Aklan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Aklan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Aklan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Aklan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Aklan 8 Temmuz 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Aklan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Yusuf Aklan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Aklan'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Aklan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Aklan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Aklan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Aklan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Göztepe U21

24 Eylül 2018 yılında Göztepe U19

1 Ocak 2019 yılında Göztepe U21

15 Ağu 2019 yılında İstanbulspor

25 Ağu 2020 yılında Somaspor

30 Haziran 2021 yılında İstanbulspor

1 Temmuz 2021 yılında Artvin Hopaspor

30 Haziran 2022 yılında İstanbulspor

11 Ağu 2022 yılında Artvin Hopaspor

Yusuf Aklan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Aklan şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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