Mehmet Aytemiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Aytemiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Aytemiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Aytemiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Aytemiz 11 Ağu 1997 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Aytemiz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mehmet Aytemiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Aytemiz'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Aytemiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Aytemiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Aytemiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Aytemiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2014 yılında Pazarspor

24 Ağu 2020 yılında Menemenspor

8 Eylül 2021 yılında 68 Aksaray Bld

19 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Mehmet Aytemiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Aytemiz şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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