Ramazan Ozkabak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Ozkabak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan Ozkabak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan Ozkabak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan Ozkabak 1 Ocak 1996 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan Ozkabak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramazan Ozkabak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramazan Ozkabak'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan Ozkabak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan Ozkabak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramazan Ozkabak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan Ozkabak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2013 yılında G.Antep FK U21

20 Ağu 2015 yılında BB Bodrumspor

26 Ocak 2016 yılında G.Antep FK U21

29 Ocak 2016 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2016 yılında G.Antep FK U21

31 Ağu 2016 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2017 yılında G.Antep FK U21

21 Ağu 2017 yılında Muğlaspor

30 Haziran 2018 yılında G.Antep FK U21

28 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

15 Eylül 2020 yılında Bld Derince

12 Ocak 2023 yılında Artvin Hopaspor

Ramazan Ozkabak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan Ozkabak şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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