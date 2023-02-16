Burak Can Ustabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Can Ustabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Burak Can Ustabas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Burak Can Ustabas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Burak Can Ustabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Can Ustabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Can Ustabas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Can Ustabas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Can Ustabas 8 Şubat 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Can Ustabaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Can Ustabas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Can Ustabas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Can Ustabas'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Can Ustabas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/3urakustabasss/

Burak Can Ustabasboyu ve yaşı kaç

Burak Can Ustabas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Can Ustabas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Burak Can Ustabas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Can Ustabas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2022 yılında Artvin Hopaspor

Burak Can Ustabas kimdir

Burak Can Ustabas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Can Ustabas şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Burak Can Ustabas nereli

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