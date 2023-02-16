Kerim Acaralioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Acaralioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Acaralioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Acaralioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Acaralioglu 23 Ekim 2004 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kerim Acaralioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Acaralioglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerim Acaralioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kerim Acaralioglu'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerim Acaralioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kerimacar.66/

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Kerim Acaralioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Acaralioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Kerim Acaralioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Acaralioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2022 yılında Artvin Hopaspor

Kerim Acaralioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Acaralioglu şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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