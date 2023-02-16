Beycan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beycan Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beycan Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beycan Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beycan Kaya 18 Ekim 1988 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beycan Kaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beycan Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Beycan Kaya'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beycan Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BeycanKaya

http://www.instagram.com/beycankaya1/

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Beycan Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beycan Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Beycan Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beycan Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Artvin Hopaspor

21 Ağu 2008 yılında Boluspor

13 Ağu 2010 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2011 yılında Boluspor

16 Ağu 2011 yılında Ankara Demir

30 Aralık 2011 yılında Boluspor

13 Ocak 2012 yılında Bursa Nilüfer

30 Haziran 2012 yılında Boluspor

23 Ağu 2013 yılında Denizli Belediye

1 Ağu 2014 yılında Ofspor

31 Ocak 2019 yılında Artvin Hopaspor

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

1 Temmuz 2021 yılında Artvin Hopaspor

Beycan Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beycan Kaya şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Artvin Hopaspor (2003-2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.