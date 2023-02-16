Baran Topaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baran Topaloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baran Topaloglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baran Topaloglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baran Topaloglu 24 Haziran 2001 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Baran Topaloğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baran Topaloglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baran Topaloglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Baran Topaloglu'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baran Topaloglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baran.topalogluu/

Haberin Devamı

Baran Topaloglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baran Topaloglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Baran Topaloglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baran Topaloglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2016 yılında Ümraniye Alt

9 Ağu 2018 yılında Ç. Rizespor U19

15 Mart 2019 yılında Ç. Rizespor U21

5 Eylül 2019 yılında Artvin Hopa Alt

1 Temmuz 2021 yılında Artvin Hopaspor

Baran Topaloglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baran Topaloglu şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.