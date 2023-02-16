Abdullah Kasap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Kasap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Kasap kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Kasap ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Kasap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Kasap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Kasap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Kasap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Kasap 1 Ocak 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Kasap Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Kasap, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Kasap'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Kasap Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdullahkasap24/

Abdullah Kasapboyu ve yaşı kaç

Abdullah Kasap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Kasap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Abdullah Kasap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Kasap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U21

26 Ocak 2018 yılında 1461 Trabzon

5 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

15 Ağu 2018 yılında Şile Yıldızspor

10 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

14 Ağu 2020 yılında Somaspor

27 Ağu 2021 yılında Gümüşhanespor

28 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Karakoçan FK

1 Eylül 2022 yılında Yomra Spor

Abdullah Kasap kimdir

Abdullah Kasap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Kasap şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akcaabat Sebatspor (2008), Trabzonspor (2011-2017)

Abdullah Kasap Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdullah Kasap nereli

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