Feyzullah Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyzullah Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Feyzullah Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Feyzullah Gunes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Feyzullah Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyzullah Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feyzullah Gunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feyzullah Gunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feyzullah Gunes 12 Haziran 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Feyzullah Şahin Güneş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feyzullah Gunes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feyzullah Gunes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Feyzullah Gunes'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Feyzullah Gunes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gunesfeyzullah/

Feyzullah Gunesboyu ve yaşı kaç

Feyzullah Gunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feyzullah Gunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Feyzullah Gunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feyzullah Gunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında Başakşehir U19

20 Ağu 2015 yılında Kemerspor 2003

1 Şubat 2016 yılında Manisa BB

29 Ağu 2016 yılında Cizre Spor

30 Ocak 2017 yılında Manisa BB

31 Ocak 2017 yılında Diyarbekir Spor

30 Haziran 2017 yılında Manisa BB

29 Ağu 2017 yılında Yomra Spor

16 Ocak 2018 yılında Sultanbeyli Bld

8 Ağu 2019 yılında Payasspor

22 Ocak 2020 yılında Fethiyespor

22 Ocak 2021 yılında İskenderun FK

13 Ağu 2021 yılında Ergene Velimeşe

17 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2022 yılında Elazığspor

12 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

Feyzullah Gunes kimdir

Feyzullah Gunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feyzullah Gunes şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pendikspor, Kurtköyspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Feyzullah Gunes nereli

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