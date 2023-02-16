Senol Ozyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senol Ozyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senol Ozyurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senol Ozyurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senol Ozyurt 7 Ağu 1987 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Şenol Özyurt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senol Ozyurt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senol Ozyurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Senol Ozyurt'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senol Ozyurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sennole/

Senol Ozyurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senol Ozyurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Senol Ozyurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senol Ozyurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Araklıspor

24 Ocak 2008 yılında DÇ Divriğispor

30 Haziran 2008 yılında Araklıspor

8 Ağu 2010 yılında İnegölspor

22 Ocak 2013 yılında Bursa Nilüfer

16 Ekim 2014 yılında Yomra Spor

16 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

19 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

Senol Ozyurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senol Ozyurt şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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