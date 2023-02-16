Tacettin Saglam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tacettin Saglam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tacettin Saglam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tacettin Saglam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tacettin Saglam 2 Eylül 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tacettin Sağlam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tacettin Saglam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tacettin Saglam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tacettin Saglam'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tacettin Saglam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tacettin Saglam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tacettin Saglam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tacettin Saglam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2016 yılında 1461 Trabzon AY

15 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U17

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

31 Ağu 2022 yılında Yomra Spor

Tacettin Saglam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tacettin Saglam şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trabzonspor (2014-2016), 1461 Trabzon (2016-2019), Trabzonspor (2019-)

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