Berkcan Aytac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkcan Aytac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkcan Aytac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkcan Aytac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkcan Aytac 7 Nisan 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkcan Aytaç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkcan Aytac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. Berkcan Aytac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Berkcan Aytac'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkcan Aytac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkcanaytac2/

Berkcan Aytac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkcan Aytac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkcan Aytac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkcan Aytac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2019 yılında Tokatspor

13 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

Berkcan Aytac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkcan Aytac şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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