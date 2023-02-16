Furkan Yigit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yigit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Yigit kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Yigit ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Yigit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yigit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yigit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yigit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yigit 16 Haziran 1995 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Yiğit şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yigit Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Yigit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Yigit'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yigit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanyigit39/

Furkan Yigitboyu ve yaşı kaç

Furkan Yigit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yigit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Yigit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yigit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2018 yılında Y. Malatya U21

2 Ağu 2018 yılında Elaziz Belediye

30 Haziran 2019 yılında Y. Malatya U21

1 Temmuz 2019 yılında Y. Malatyaspor

26 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

9 Ocak 2020 yılında Y. Malatyaspor

17 Ocak 2020 yılında Elazığ Bld FK

3 Ağu 2020 yılında Y. Malatyaspor

25 Ağu 2020 yılında Gölcükspor

30 Haziran 2021 yılında Y. Malatyaspor

12 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

12 Ocak 2022 yılında Çatalcaspor

23 Temmuz 2022 yılında 23 Elazığ FK

13 Ocak 2023 yılında M.Arguvan SK

Furkan Yigit kimdir

Furkan Yigit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yigit şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Furkan Yigit nereli

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