Furkan Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Keles 7 Ekim 1995 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Keles Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Keles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Keles'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Keles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkankeless/

Furkan Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2010 yılında T.İdmangücü Alt

14 Şubat 2014 yılında O.Hisar Kanuni

18 Eylül 2015 yılında Karadere Spor

3 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

13 Ocak 2017 yılında Yomra Spor

20 Ağu 2019 yılında Ağrı 1970 Spor

28 Ağu 2020 yılında Artvin Hopaspor

1 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

1 Temmuz 2022 yılında Osmaniyespor FK

Furkan Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Keles şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

24 Subatspor (2007-2010), Trabzon Idmangücüspor (2010-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.