Yunus Karadag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Karadag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Karadag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Karadag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Karadag 24 Eylül 1998 tarihinde Igdir şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yunus Karadağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Karadag Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yunus Karadag, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yunus Karadag'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunus Karadag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karadagyunus9/

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Yunus Karadag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Karadag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Yunus Karadag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Karadag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2017 yılında Pendikspor

17 Ocak 2018 yılında İstanbul U21

20 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında Kemerspor 2003

9 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Nisan 2021 yılında Maltepespor

25 Ekim 2021 yılında Cevizli Anadolu

28 Ocak 2022 yılında Muş 1984

30 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2023 yılında Muş 1984

Yunus Karadag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Karadag şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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