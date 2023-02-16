Ahmet Eren Ozcelep kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Eren Ozcelep Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Eren Ozcelep adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Eren Ozcelep Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Eren Ozcelep 17 Ocak 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Eren Ozcelep Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Eren Ozcelep, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Eren Ozcelep'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Eren Ozcelep Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmeterenozcelep/

Ahmet Eren Ozcelep Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Eren Ozcelep isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmet Eren Ozcelep Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Eren Ozcelep futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında 1461 Trabzon AY

15 Ağu 2019 yılında Trabzonspor Alt

28 Nisan 2021 yılında Yomra Alt

1 Temmuz 2022 yılında Yomra Spor

Ahmet Eren Ozcelep Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Eren Ozcelep şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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