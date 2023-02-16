Dogukan Oksuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Oksuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dogukan Oksuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dogukan Oksuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dogukan Oksuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Oksuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Oksuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Oksuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Oksuz 25 Şubat 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Öksüz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Oksuz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Oksuz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dogukan Oksuz'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Oksuzboyu ve yaşı kaç

Dogukan Oksuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Oksuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogukan Oksuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Oksuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2014 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U19

22 Mayıs 2017 yılında Trabzonspor U21

29 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

27 Ağu 2019 yılında Eyüpspor

16 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

1 Temmuz 2021 yılında Bursa Yıldırım

12 Ocak 2022 yılında Hacettepe

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

19 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

Dogukan Oksuz kimdir

Dogukan Oksuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Oksuz şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1461 Trabzon (2011-2014), Trabzonspor (2014-2017)

Dogukan Oksuz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

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Dogukan Oksuz nereli

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