Sadi Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadi Tekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sadi Tekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sadi Tekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sadi Tekin 1 Ocak 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sadi Tekin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sadi Tekin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sadi Tekin'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sadi Tekin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saditekin_10/

Sadi Tekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sadi Tekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sadi Tekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sadi Tekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Bölmespor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Yomra Spor

Sadi Tekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sadi Tekin şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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