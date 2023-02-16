Mehmet Alp Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Alp Karaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Alp Karaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Alp Karaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Alp Karaman 6 Ekim 2002 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Alp Karaman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Alp Karaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Alp Karaman'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Alp Karaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Alp Karaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Alp Karaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Alp Karaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Bandırmaspor

8 Eylül 2022 yılında Yomra Spor

Mehmet Alp Karaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Alp Karaman şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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