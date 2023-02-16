Sertan İrkilmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan İrkilmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sertan İrkilmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sertan İrkilmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sertan İrkilmez 22 Mart 2000 tarihinde Bayburt şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sertan İrkilmez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sertan İrkilmez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiger Sports Consulting yapmaktadır. Sertan İrkilmez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sertan İrkilmez'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sertan İrkilmez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sertanirkilmez9/

Sertan İrkilmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sertan İrkilmez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sertan İrkilmez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sertan İrkilmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2015 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U21

21 Ocak 2019 yılında Trabzonspor U19

7 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

3 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

5 Ekim 2020 yılında Karaköprü Bld

25 Ocak 2021 yılında Antalya Kemer

25 Ağu 2021 yılında Gümüşhanespor

8 Eylül 2022 yılında Yomra Spor

Sertan İrkilmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sertan İrkilmez şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sertan İrkilmez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bayburt Il Özel Idare Genclik Ve Spor (2011-2015), Trabzonspor (2015-2018)

Türkiye U18 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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