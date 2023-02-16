Okkes Karaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okkes Karaoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okkes Karaoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okkes Karaoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okkes Karaoglu 23 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ökkeş Karaoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okkes Karaoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Okkes Karaoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Okkes Karaoglu'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Okkes Karaoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/okkeskaraoglu77

Okkes Karaoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okkes Karaoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Okkes Karaoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okkes Karaoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2021 yılında Yomra Spor

Okkes Karaoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okkes Karaoglu şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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