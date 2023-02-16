Furkan Mizrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Mizrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Mizrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Mizrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Mizrak 10 Haziran 1996 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Mızrak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Mizrak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Mizrak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Mizrak'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Mizrak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanmizrak8/

Furkan Mizrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Mizrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Mizrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Mizrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2015 yılında Orduspor

1 Temmuz 2017 yılında Tarsus İY

8 Ocak 2018 yılında Tire 1922 Spor

1 Temmuz 2018 yılında Gümüşhanespor

21 Ocak 2019 yılında Hamitköy SK

29 Ağu 2019 yılında Gümüşhanespor

9 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

1 Temmuz 2021 yılında İnegölspor

16 Ağu 2022 yılında Kırşehir FSK

12 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

Furkan Mizrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Mizrak şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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