Mustafa Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Yilmaz 4 Ekim 2000 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Yilmaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Yilmaz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mustafa Yilmaz'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafaylmzz8/

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Mustafa Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2021 yılında Tonya Doğanspor

2 Eylül 2021 yılında Yomra Spor

Mustafa Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Yilmaz şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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