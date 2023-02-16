Hamit Hakan Sahiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamit Hakan Sahiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamit Hakan Sahiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamit Hakan Sahiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamit Hakan Sahiner 15 Haziran 2002 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hamit Hakan Şahiner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamit Hakan Sahiner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamit Hakan Sahiner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamit Hakan Sahiner'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamit Hakan Sahiner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamitsahiner29/

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Hamit Hakan Sahiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamit Hakan Sahiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hamit Hakan Sahiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamit Hakan Sahiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2014 yılında Balıkesir Alt

29 Eylül 2016 yılında 1461 Trabzon AY

10 Eylül 2019 yılında Yomra Alt

1 Temmuz 2022 yılında Yomra Spor

Hamit Hakan Sahiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamit Hakan Sahiner şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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