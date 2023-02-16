Hasan Kasikara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Kasikara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Kasikara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Kasikara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Kasikara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Kasikara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Kasikara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Kasikara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Kasikara 13 Şubat 1995 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Kaşıkara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Kasikara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hasan Kasikara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hasan Kasikara'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Kasikara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hasan.kasikara9/

Hasan Kasikaraboyu ve yaşı kaç

Hasan Kasikara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Kasikara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Kasikara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Kasikara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Bucaspor

27 Ağu 2014 yılında Aydınspor 1923

30 Haziran 2015 yılında Bucaspor

8 Ocak 2018 yılında Payasspor

30 Haziran 2018 yılında Bucaspor

18 Ocak 2019 yılında Gümüşhanespor

6 Temmuz 2021 yılında Kırşehir Bld

2 Ağu 2022 yılında Erbaaspor

5 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Osmaniyespor FK

Hasan Kasikara kimdir

Hasan Kasikara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Kasikara şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volkanspor, Günesspor, S.H.C.E.K. Spor, Bucaspor

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Hasan Kasikara nereli

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