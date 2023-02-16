Huseyin Surmeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Surmeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Surmeneli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Surmeneli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Surmeneli 15 Mayıs 1995 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Surmeneli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Surmeneli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Huseyin Surmeneli'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Surmeneli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.surmeneli2607/

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http://www.facebook.com/huseyin.surmeneli

Huseyin Surmeneli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Surmeneli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Huseyin Surmeneli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Surmeneli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2014 yılında Beşikdüzüspor

15 Eylül 2015 yılında Maçkaspor

20 Eylül 2016 yılında Bilinmiyor

30 Ocak 2017 yılında Yomra Spor

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

21 Ocak 2022 yılında Yomra Spor

17 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

12 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

Huseyin Surmeneli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Surmeneli şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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