Zafer Ergun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Ergun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zafer Ergun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zafer Ergun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zafer Ergun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Ergun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zafer Ergun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zafer Ergun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zafer Ergun 18 Temmuz 1995 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zafer Ergun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zafer Ergun, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zafer Ergun'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zafer Ergun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zaferrergun/

Zafer Ergunboyu ve yaşı kaç

Zafer Ergun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zafer Ergun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Zafer Ergun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zafer Ergun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2014 yılında Trabzonspor U21

21 Ağu 2015 yılında Yomra Spor

11 Ağu 2016 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2017 yılında Zağnos Spor

28 Ağu 2018 yılında Yomra Spor

3 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında DSİ Karadeniz

8 Eylül 2022 yılında Yomra Spor

Zafer Ergun kimdir

Zafer Ergun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zafer Ergun şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Zafer Ergun nereli

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