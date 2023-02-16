Ferhat Canli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Canli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ferhat Canli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ferhat Canli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ferhat Canli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Canli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhat Canli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhat Canli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhat Canli 11 Mayıs 1997 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ferhat Canlı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhat Canli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferhat Canli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ferhat Canli'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferhat Canliboyu ve yaşı kaç

Ferhat Canli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhat Canli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ferhat Canli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhat Canli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Y. Malatya U21

8 Ocak 2016 yılında Sandıklıspor

30 Haziran 2016 yılında Y. Malatya U21

17 Ağu 2016 yılında Dersim Spor

30 Haziran 2017 yılında Y. Malatya U21

30 Ekim 2017 yılında Y. Malatyaspor

19 Ocak 2018 yılında Amed SK

30 Haziran 2018 yılında Y. Malatyaspor

2 Ağu 2018 yılında Elaziz Belediye

3 Ağu 2020 yılında Y. Malatyaspor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

30 Haziran 2021 yılında Y. Malatyaspor

31 Ağu 2021 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2022 yılında Y. Malatyaspor

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında Y. Malatyaspor

Ferhat Canli kimdir

Ferhat Canli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhat Canli şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malatya Sanayispor (2008-2011), Kale Genclerbirligi Spor (2011-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ferhat Canli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
İsmail Baran Karakoc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Baran Karakoc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Baran Karakoc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Baran Karakoc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Aboubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Aboubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Subas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Subas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Subas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Subas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Ayhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Ayhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları