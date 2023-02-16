Ferhat Canli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Canli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhat Canli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhat Canli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhat Canli 11 Mayıs 1997 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ferhat Canlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhat Canli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferhat Canli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ferhat Canli'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferhat Canli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhat Canli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferhat Canli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhat Canli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Y. Malatya U21

8 Ocak 2016 yılında Sandıklıspor

30 Haziran 2016 yılında Y. Malatya U21

17 Ağu 2016 yılında Dersim Spor

30 Haziran 2017 yılında Y. Malatya U21

30 Ekim 2017 yılında Y. Malatyaspor

19 Ocak 2018 yılında Amed SK

30 Haziran 2018 yılında Y. Malatyaspor

2 Ağu 2018 yılında Elaziz Belediye

3 Ağu 2020 yılında Y. Malatyaspor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

30 Haziran 2021 yılında Y. Malatyaspor

31 Ağu 2021 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2022 yılında Y. Malatyaspor

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında Y. Malatyaspor

Ferhat Canli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhat Canli şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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