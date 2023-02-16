Huseyin Mert Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Mert Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Mert Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Mert Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Mert Kurt 4 Eylül 2000 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Mert Kurt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deniz Uysal yapmaktadır. Huseyin Mert Kurt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Huseyin Mert Kurt'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Mert Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Mert Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huseyin Mert Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Mert Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında Karadeniz Alt.

10 Eylül 2015 yılında T. Söğütlü Alt

4 Ekim 2017 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U21

22 Nisan 2019 yılında Trabzonspor U19

31 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

3 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

29 Ocak 2021 yılında Trabzonspor

31 Ocak 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor

1 Eylül 2022 yılında Yomra Spor

Huseyin Mert Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Mert Kurt şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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