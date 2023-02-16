Ugur Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Kurt 22 Eylül 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Kurt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Kurt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Kurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 27 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Ugur Kurt'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Kurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ugurkurt8/

Ugur Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ugur Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında 1461 Trabzon AY

2 Eylül 2016 yılında Giresunspor Alt

1 Temmuz 2017 yılında Giresunspor U21

27 Ağu 2018 yılında Yomra Spor

Ugur Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Kurt şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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