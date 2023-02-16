Enes Filiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Filiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Filiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Filiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Filiz 11 Ekim 1995 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Filiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Filiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Enes Filiz'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Filiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Filiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Enes Filiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Filiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Mersin İY Alt

1 Şubat 2013 yılında Mersin İY U21

3 Ekim 2013 yılında Y. Malatya Alt

22 Ocak 2014 yılında Karagümrük

20 Ağu 2014 yılında Kemer Tekirova

2 Şubat 2015 yılında HEASK

1 Nisan 2015 yılında Kulüpsüz

10 Ağu 2015 yılında Beylerbeyi

23 Eylül 2016 yılında İnönü Üni

12 Ocak 2017 yılında 1920 Maraş Spor

19 Eylül 2017 yılında Araban Belediye

10 Ocak 2018 yılında Çubukspor

13 Eylül 2018 yılında Araban Belediye

26 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2020 yılında Muş Menderes

9 Nisan 2021 yılında Arguvan Bld

Enes Filiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Filiz şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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