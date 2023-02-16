Cagatay Yaglidere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cagatay Yaglidere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cagatay Yaglidere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cagatay Yaglidere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cagatay Yaglidere 15 Aralık 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Çağatay Yağlıdere şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cagatay Yaglidere Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cagatay Yaglidere, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cagatay Yaglidere'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cagatay Yaglidere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cagatay_yaglidere/

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Cagatay Yaglidere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cagatay Yaglidere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Cagatay Yaglidere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cagatay Yaglidere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2022 yılında Yomra Spor

Cagatay Yaglidere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cagatay Yaglidere şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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