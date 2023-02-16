Batuhan Kayikci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Kayikci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Kayikci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Kayikci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Kayikci 28 Temmuz 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Kayıkcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Kayikci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Kayikci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yomra Spor futbol takımında oynamaktadır. Yomra Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Batuhan Kayikci'nin Yomra Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Kayikci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Kayikci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Kayikci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Kayikci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U17

2 Eylül 2016 yılında Kasımpaşa Alt

1 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa U21

24 Temmuz 2018 yılında HEASK

8 Eylül 2020 yılında Nazilli Bld

25 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

15 Ağu 2022 yılında Edirnespor

29 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Yomra Spor

Batuhan Kayikci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Kayikci şuan Yomra Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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