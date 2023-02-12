Abner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abner 27 Mayıs 2000 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abner Vinícius da Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Abner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abner'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde bitmektedir.

Abner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/6bner/

Abner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Ponte Preta

19 Temmuz 2019 yılında Athletico-PR

15 Ocak 2023 yılında Betis

Abner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abner şuan Real Betis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Abner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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