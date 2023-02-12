Luiz Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Felipe 22 Mart 1997 tarihinde Colina şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İtalya,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Felipe Ramos Marchi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Felipe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS Football yapmaktadır. Luiz Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Felipe'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Luiz Felipe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luizfeliperamos27/

Luiz Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luiz Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ituano

30 Ağu 2016 yılında Lazio

31 Ağu 2016 yılında Salernitana

30 Haziran 2017 yılında Lazio

4 Temmuz 2022 yılında Betis

Luiz Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Felipe şuan Real Betis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Luiz Felipe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya takımında 5 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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