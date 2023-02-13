Paul Akouokou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Akouokou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Akouokou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Akouokou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Akouokou 20 Aralık 1997 tarihinde Abiyán şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edgar Paul Akouokou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Akouokou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Paul Akouokou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Paul Akouokou'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Akouokou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edgar1paul

http://www.instagram.com/paul_edgar.5/

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Paul Akouokou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Akouokou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paul Akouokou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Akouokou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Ekenäs IF

27 Ağu 2017 yılında B. Jerusalem

31 Ocak 2018 yılında H Rishon leZion

29 Haziran 2018 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2018 yılında Ekenäs IF

21 Ağu 2018 yılında Betis Deportivo

10 Eylül 2020 yılında Betis

Paul Akouokou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Akouokou şuan Real Betis takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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