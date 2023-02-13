Juanmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanmi 20 Mayıs 1993 tarihinde Coín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Miguel Jiménez López şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanmi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Juanmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juanmi'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juanmi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanmi9395

http://www.instagram.com/juanmi9395/

Juanmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juanmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juanmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında A. Malagueño

1 Ocak 2011 yılında Málaga CF

15 Ocak 2013 yılında Racing

30 Haziran 2013 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2015 yılında Southampton

1 Temmuz 2016 yılında Sociedad

1 Temmuz 2019 yılında Betis

Juanmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanmi şuan Real Betis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Juanmi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.