Rui Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Silva 7 Şubat 1994 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Tiago Dantas da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Rui Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rui Silva'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rui Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruisilva_1/

http://www.facebook.com/rui.silva.100483

Rui Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rui Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rui Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rui Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Maia S17

1 Temmuz 2011 yılında Lidador U19

1 Temmuz 2012 yılında Nacional U19

1 Temmuz 2013 yılında Nacional

27 Ocak 2017 yılında Granada

1 Temmuz 2021 yılında Betis

Rui Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Silva şuan Real Betis takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Rui Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz takımında 12 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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