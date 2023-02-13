William Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Carvalho 7 Nisan 1992 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Portekiz,Angola uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William Silva de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Carvalho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PCR Sports yapmaktadır. William Carvalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. William Carvalho'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

William Carvalho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/wllmcarvalho14

http://instagram.com/wcarvalho14

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http://www.facebook.com/WilliamCarvalhoOfficial/

William Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 16.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

William Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2009 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2011 yılında Sporting CP

1 Ağu 2011 yılında CD Fátima

31 Aralık 2011 yılında Sporting CP

1 Ocak 2012 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2013 yılında Sporting CP

13 Temmuz 2018 yılında Betis

William Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Carvalho şuan Real Betis takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

William Carvalho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cd Mira Sintra (2003–05), USC Mira Sintra (2005–06), Sporting CP (2006-11);

Portekiz takımında 14 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 80 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Aralık 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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