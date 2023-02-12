Victor Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Ruiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Ruiz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Ruiz 25 Ocak 1989 tarihinde Esplugues de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Ruiz Torre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Ruiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Victor Ruiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 31 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Ruiz'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Ruizboyu ve yaşı kaç

Victor Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2009 yılında Espanyol

1 Ocak 2011 yılında Napoli

1 Ağu 2011 yılında Valencia

8 Ağu 2014 yılında Villarreal

30 Haziran 2015 yılında Valencia

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal

7 Ağu 2019 yılında Beşiktaş

31 Ağu 2020 yılında Betis

Victor Ruiz kimdir

Victor Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Ruiz şuan Real Betis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ferran Martorell, U.D. Cornelllà

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Victor Ruiz nereli

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