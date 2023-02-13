Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Canales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Canales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Canales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Canales 16 Şubat 1991 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Canales Madrazo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Canales Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Sergio Canales, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Betis futbol takımında oynamaktadır. Real Betis takımına 3 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sergio Canales'nin Real Betis ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergio Canales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SergioCanales

http://www.instagram.com/sergiocanalesoficial/

Sergio Canalesboyu ve yaşı kaç

Sergio Canales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Canales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Canales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Canales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2009 yılında Racing

1 Temmuz 2010 yılında Real

5 Ağu 2011 yılında Valencia

30 Haziran 2012 yılında Real

19 Temmuz 2012 yılında Valencia

31 Ocak 2014 yılında Sociedad

3 Temmuz 2018 yılında Betis

Sergio Canales kimdir

Sergio Canales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Canales şuan Real Betis takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD San Agustín (1995–2001)

Sergio Canales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 6 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Canales nereli

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